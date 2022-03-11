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بوريل: الغرب ارتكب عددا من الأخطاء في العلاقات مع روسيا

بوريل: الغرب ارتكب عددا من الأخطاء في العلاقات مع روسيا
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الغرب ارتكب عددا من الأخطاء في العلاقات مع روسيا، بما في ذلك تعهده لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو.

العالم - أوروبا

وقال بوريل في مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية: "أنا على استعداد للاعتراف بأننا ارتكبنا عددا من الأخطاء وأننا حرمنا روسيا الفرصة للتقرب من الغرب.. هناك لحظات يمكن أن يكون فيها أداؤنا أفضل وهناك أشياء اقترحناها ومن ثم لم نتمكن من تنفيذها، مثل الوعد بأن تصبح أوكرانيا وجورجيا جزءا من الناتو"، مضيفا: "أعتقد أنه من الخطأ تقديم وعود لا يمكنك الوفاء بها".

وأشار إلى أن "العلاقات مع روسيا ستكون مختلفة جذريا"، بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، وردا على سؤال حول إمكانية محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قال: "هناك مثل هذه الفرضية. ومما نراه، أعتقد أن لدينا أسبابا كثيرة للقيام بذلك".

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