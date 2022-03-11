شاهد.. استمرار تفاقم الوضع الإنساني في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

تستعد الحرب في أوكرانيا لدخول أسبوعها الثالث، والاوضاع الانسانية متفاقمة فمازالت موجات النزوح مستمرة والمدن الاوكرانية تعيش في ظروف صعبة.

فقد حذرت المنظمات الانسانية من الظروف التي وصفتها بالمروعة التي يعيشها سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من قبل القوات الروسية.

وقال الصليب الأحمر الدولي إن الكثير من الناس نفد منهم الطعام والماء في ظل طقس شديد البرودة، كما حذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من أن تفاقم أزمة اللاجئين الأوكرانيين واعتبروها تحديا كبيرا.

مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون: 'للأسف الأمور تزداد سوءا، فالقنابل تنهمر والكثيرون يقتلون، وسنرى مزيدا من الناس يفرون. لا نعرف بالضبط كم سيكون عليه العدد ولكن بتقديري ملايين عدة سيأتون.

واستقبلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مليوني لاجئ في الأسبوعين الماضيين، وسارع التكتل إلى منح الفارين حماية موقتة.

وفي ظل احتدام الاوضاع في اوكرانيا اعلنت موسكو أنها ستفتح يوميا ممرات إنسانية للسماح للأوكرانيين الفارين من المعارك بالوصولِ إلى أراضيها، في حين تطالب كييف بممراتٍ تسمحُ بإجلاء المدنيين داخل أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطرق ستفتح اعتبارا من الجمعة من أوكرانيا من مدن كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول إلى روسيا دون موافقة كييف. وأشارت موسكو أن إجلاء الأوكرانيين إلى وجهات أخرى في غير روسيا ستكون موضع تفاوض وسيجري الاتفاق عليه مع الطرف الأوكراني.

تاتي هذه الخطوة الروسية في حين، رفضت أوكرانيا سابقا اقتراحا مشابها، كما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا القوات الروسية بمنع إجلاء مدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين وبقصف طريق كان يفترض به أن يكون ممرا إنسانيا آمنا، لافتا من جهة ثانية إلى أن حوالي مئة ألف شخص تمكنوا في اليومين الماضيين من مغادرة مدن أوكرانية أخرى عبر ممرات إنسانية أقيمت لهذا الغرض، بينهم اربعون ألف شخص تم إجلاؤهم الخميس.

هذا وتتواصل الجهود لحل ازمات اللاجئين، فقد اعلنت بروكسل عن تمويل طارئ أولي بقيمة خمسمئة مليون يورو للمساعدة في التعامل مع التداعيات الإنسانية للحرب ويضغط المسؤولون لتخصيص اربعمئة و عشرين مليون يورو أخرى كدعم إضافي للمساعدة في دمج الوافدين.