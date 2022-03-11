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مصرع 11 شخصا بحادث مروع على طريق الحلة - بغداد

مصرع 11 شخصا بحادث مروع على طريق الحلة - بغداد
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

لقى عدد من الأشخاص مصرعهم في حادث سير مروع في محافظة بابل في العراق.

العالم - العراق

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع على الطريق العام الدولي الرابط بين الحلة وبغداد بين عجلتين أحداهما (حافلة)، والأخرى (صالون صغيرة) مما أدى لمصرع 11 شخصا وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وبين المصدر، ان "حصيلة الوفيات قد ترتفع في الساعات المقبلة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية وعجلات الاسعاف طوقوا مكان الحادث وقاموا بنقل الجثث إلى الطب العدلي والجرحى لأقرب مستشفى لتلقي العلاج".

في غضون ذلك أكدت قيادة شرطة بابل وقوع الحادث وقالت إنه ناجم عن إصطدام أربعة مركبات على الطريق الدولي السريع ضمن قاطع المحافظة الشمالي ، أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية .

وأضافت ، أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت وعلى الفور بنقل المصابين الى المستشفى لتقلي العلاج والجثث الى الطب العدلي ، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة حول الحادث .

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