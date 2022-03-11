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حملة طلابية مناهضة للفصل العنصري "الإسرائيلي" في جامعات أمريكية

حملة طلابية مناهضة للفصل العنصري
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تنطلق في عدة جامعات في الولايات المتحدة في 21 من الشهر الجاري، فعاليات حملة مناهضة الفصل العنصري "الإسرائيلي" تحت اسم "أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي".

العالم - فلسطين

ووفقا لملصقات دعائية وزعت في الجامعات الأميركية فقد عرفت هذه الفعالية بأنها: "أداة لحشد الدعم الشعبي للنضال الفلسطيني من أجل العدالة بعدّها آلية شعبية لرفع مستوى الوعي حول جرائم الفصل العنصري الإسرائيلي وحشد الدعم للمساعدة في إنهاء نظام القمع".

وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى الوعي العام حول التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال ضد جميع أجزاء الشعب الفلسطيني، والذي يرقى إلى جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

وتنتظم فعاليات هذا الأسبوع في أكثر من 50 جامعة أميركية بمشاركة من منظمتي طلاب من أجل العدالة في فلسطين ومنظمة أصوات يهودية من أجل السلام.

ومن الجامعات المشاركة عدة أفرع لجامعة كاليفورنيا وجامعة ايلينويز في شيكاغو وجامعة نيويورك.

ويحمل الموقع الإلكترونيّ الجديد اسم "أسبوع الفصل العنصري المكشوف"، والذي يوفر مواد يقول إنها يمكن أن تساعد الطلاب في حملة أسبوع الفصل العنصري في الجامعات.

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حملة طلابية مناهضة للفصل العنصري "الإسرائيلي" في جامعات أمريكية

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