الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي على القوى السياسية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات

الكاظمي على القوى السياسية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن حكومته أدت الواجب الذي استدعيت من أجله في خدمة شعب العراق، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وطنية، تتصدى للاستحقاقات، وتدافع عن الوطن ووحدته.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة "أدينا الواجب الذي اُستدعينا من اجله في خدمة شعب العراق العظيم".

وأضاف: "لم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات".

وتابع، "أوصلنا الوطن الى انتخابات حرة نزيهة ووضعنا بصبر اُسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً الى المجتمعين الاقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة. وأخرسنا الارهاب وخلاياه وذيوله بعزم ابطال قوانا العسكرية والأمنية والاستخبارية".

واشار الكاظمي الى، أن "القوى والاحزاب والشخصيات الوطنية التي افرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال انهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته ونبارك كل الجهود على هذا الطريق".

روابط ذات صلة

الكشف عن ما تداوله المالكي مع الصدر في اتصالهما الهاتفي

العراق.. هيئة رئاسة البرلمان تعلن رسميا تسلمها 40 مرشحا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش المصري ينفذ مناورة بحرية عابرة بمشاركة فرنسية

المغرب.. اعتقال أمريكي مطلوب دوليا بجرائم احتيال

باقري ومورا اجتمعا في فيينا قبل الاعلان عن توقف المفاوضات

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بقضية 'أجناد مصر'

خطيب طهران: إطلاق حرس الثورة للقمر الإصطناعي فقأ عيون الأعداء

الضحاك: دول معروفة تسييس 'ملف الكيميائي' في سوريا