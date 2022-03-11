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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهداف منشآت لأرامكو في جازان وأبها باستخدام 6 طائرات مسيرة

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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