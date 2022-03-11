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خطيب طهران: إطلاق حرس الثورة للقمر الإصطناعي فقأ عيون الأعداء

خطيب طهران: إطلاق حرس الثورة للقمر الإصطناعي فقأ عيون الأعداء
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

واشار آية الله صديقي في خطبتي صلاة الجمعة اليوم في طهران إلى قيام حرس الثورة مؤخرا بإطلاق القمر الإصطناعي نور٢ المصنع بأيدي العلماء الإيرانيين الشباب، مؤكدا أن هذا العمل فقأ عيون الأعداء داعيا إلى فسح المجال امام هؤلاء الشبان للإبداع في مختلف مجالات الاقتصاد بالبلاد.

العالم - ايران

واوضح امام جمعة طهران المؤقت، بأن الهدف من إطلاق القمر الإصطناعي نور٢ هو جمع المعلومات ورصد ومراقبة حوادث السيول فضلا عن دوره الخاص في المجالات الاستراتيجية العسكرية وتنمية وتطوير البنية الدفاعية .

واعتبر إطلاق القمر الإصطناعي نور٢ إلى مدار ٥٠٠ كم حول الأرض يمثل بداية الخطوة الكبيرة للحرس الثوري لدخول الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى عالم الفضاء وهذا الخطوة ستتواصل وتتنامى .

وتابع آية الله صديقي: ايران الأولى بين البلدان الاسلامية في مجال الفضاء . ومن المفرح واللافت للانتباه أن خطوة الحرس الثوري في إطلاق القمر الإصطناعي نور٢ جاءت بالتزامن مع أعياد شهر شعبان المبارك.

واشار آية الله صديقي إلى أن القمر الإصطناعي نور٢ قد استقر في مداره على بعد ٥٠٠ كم عن الأرض في غضون ٤٨٠ ثانية.

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خطيب طهران: إطلاق حرس الثورة للقمر الإصطناعي فقأ عيون الأعداء