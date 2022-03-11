مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بقضية 'أجناد مصر'

العالم-مصر

وقال: "بعد تنفيذ حكم الإعدام في 4 من المتهمين في قضية (ميكروباص حلوان) أبلغني اليوم والد تاج الدين مؤنس محمد، المتهم في قضية أجناد مصر، بتنفيذ حكم الإعدام اليوم في ابنه واثنين آخرين هما بلال صبحي فرحات ومحمد حسن عز الدين".

وقضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالإعدام شنقا لـ13 متهما في قضية "أجناد مصر"، لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.

كما عاقبت المحكمة 17 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين أحدهما ما يزال "حدث"، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، وبراءة 5 متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها "تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع".