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باقري ومورا اجتمعا في فيينا قبل الاعلان عن توقف المفاوضات

باقري ومورا اجتمعا في فيينا قبل الاعلان عن توقف المفاوضات
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

اجرى كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني، اليوم الجمعة، لقاء ثنائيا مع انريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

العالم - ايران

ويأتي الاجتماع بين باقري ومورا قبل إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن توقف المفاوضات بشكل مؤقت، وكان باقري ومورا قد عقدا اجتماعين بوم أمس الخميس.

كما أن وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، أجرى أمس الخميس اتصالا هاتفيا، مع بوريل داعيا الى ضرورة ألا تتأثر القضايا الرئيسية وفي مقدمتها الغاء الحظر عن ايران بالجشع الأميركي.

وبدات الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي وعكف المشاركون على استكمال مسودة نص الاتفاقية واتخاذ القرار بشأن بعض القضايا الخلافية.

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