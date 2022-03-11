باقري ومورا اجتمعا في فيينا قبل الاعلان عن توقف المفاوضات

العالم - ايران

ويأتي الاجتماع بين باقري ومورا قبل إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن توقف المفاوضات بشكل مؤقت، وكان باقري ومورا قد عقدا اجتماعين بوم أمس الخميس.

كما أن وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، أجرى أمس الخميس اتصالا هاتفيا، مع بوريل داعيا الى ضرورة ألا تتأثر القضايا الرئيسية وفي مقدمتها الغاء الحظر عن ايران بالجشع الأميركي.

وبدات الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي وعكف المشاركون على استكمال مسودة نص الاتفاقية واتخاذ القرار بشأن بعض القضايا الخلافية.