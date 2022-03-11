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الجيش المصري ينفذ مناورة بحرية عابرة بمشاركة فرنسية

الجيش المصري ينفذ مناورة بحرية عابرة بمشاركة فرنسية
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ مناورة بحرية عابرة مع فرنسا في البحر الأحمر.

العالم-مصر

وورد في بيان للمتحدث باسم الجيش المصري يوم الخميس "أن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا بحريا عابرا في نطاق قاعدة برنيس البحرية (البحر الأحمر)".

وأوضح البيان أن "التدريب البحري تم تنفيذه بنطاق الأسطول الجنوبي باشتراك الفرقاطة المصرية مع حاملة المروحيات الفرنسية "MISTRAL" والفرقاطة الشبحية الفرنسية "COURBET".

وشملت "التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها أعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار".

وتأتي هذه التدريبات في إطار التأكيد على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية بما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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الجيش المصري ينفذ مناورة بحرية عابرة بمشاركة فرنسية

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