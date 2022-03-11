الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الهند تعلن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ

الهند تعلن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أقرت وزارة الدفاع الهندية اليوم الجمعة بأنها أطلقت عن طريق الخطأ صاروخا على باكستان.

العالم - أسيا

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إطلاق الصاروخ جاء بسبب خطأ ارتكب خلال ممارسة أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وسيتم إجراء تحقيق فيه.

من جانبها، استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد وأعربت له عن احتجاجها الشديد على "الخرق غير المبرر لمجالها الجوي من قبل جسم طارئ فاق سرعة الصوت".

وطالبت إسلام آباد نيودلهي بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في الحادث الذي قيل إنه حصل الأربعاء.

ووفقا للسلطات الباكستانية، سقط الصاروخ قرب مدينة ميان شانو بولاية البنجاب، ما ألحق أضرارا بممتلكات السكان المحليين.

روابط ذات صلة

الهند تعلن إجلاء 12 ألف مواطن هندي من أوكرانيا

الهند تعلن دعمها الكامل لأوكرانيا

اضراب لطواقم الخطوط العراقية يخلق فوضى في مطار بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حملة "أطلقوا سجناء البحرين" تكتسح تويتر

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. أوكرانيا.. والتخلي الأوروبي عن فرض الطاقة الروسية

قتيلان وعدد من الإصابات خلال تظاهرات في الخرطوم وأم درمان

شاهد كبير المفاوضين الايرانيين يغادر فيينا

مقتل وإصابة مسلحين من 'قسد' بهجوم للفصائل الشعبية غرب الرقة

الهند تعلن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ