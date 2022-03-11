زيلينسكي: على الاتحاد الأوروبي أن 'يفعل المزيد' من أجل أوكرانيا

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وصرّح زيلينسكي في مقطع فيديو على تلغرام “يجب بذل جهد أكبر. هذا ليس ما نتوقعه … يجب أن تتطابق قرارات السياسيين مع مزاج شعوبهم، الشعوب الأوروبية … على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد لنا، من أجل أوكرانيا”.

وبدد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الخميس آمال أوكرانيا في انضمام سريع لعضوية التكتل، خلال اجتماع عاجل في فرساي لمناقشة انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لدى وصوله للمشاركة في المحادثات “ليس هناك من مسار سريع”. وأضاف “أود التركيز على ما يمكننا فعله لفولوديمير زيلينكسي الليلة وغدا، وانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مسألة للمدى البعيد، إن حدث ذلك أصلا”.

وفي الفيديو نفسه، ندد زيلينسكي بروسيا وقال إنها تتعاقد مع “قتلة سوريين” من أجل “تدمير” أوكرانيا، بعدما أعلنت موسكو أنها ستسمح بإرسال مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في البلاد.

وقال “إنها حرب مع عدو عنيد جدا … قرر استخدام مرتزقة ضد مواطنينا. قتلة من سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون كل شيء، كما يفعلون بنا”.