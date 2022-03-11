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هكذا يرد اليمنيون على العدوان والحصار+فيديو

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) ‏11‏/03‏/2022 - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية كسر الحصار الأولى في العمق السعودي كاشفة عن استهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بتسع طائرات من نوع صماد واحد وثلاثة.

العالم - خاص بالعالم

ردا على تصعيد تحالف العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية كسر الحصار الأولى والتي استهدفت مواقع حساسة في العمق السعودي.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن عملية كسر الحصار الأولى نفذتها طائرات مسيرة واستهدفت مصفاة أرامكو في الرياض الى جانب منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى.

وقال العميد سريع: عملية كسر الحصار الاولى بتسع طائرات مسيرة وعلى النحو التالي؛ استهداف مصفاة ارامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد ثلاثة، واستهداف منشآت ارامكو في منطقتي جيزان وابها ومواقع حساسة اخرى.

وعاهد سريع الشعب اليمني بأن القوات المسلحة لن تتردد في الرد المشروع على الحصار الظالم، مؤكدا جهوزية القوات المسلحة وأنها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية.

وتابع العميد سريع: إن القوات المسلحة قادرة بعون الله تعالى على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والبلد في هذه المرحلة المهمة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

يذكر ان تشديد تحالف العدوان حصاره لجهة منع إدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وتهديد الحركة التجارية والصناعية بالتوقف، والإضرار بالقطاع الزراعي بشكل كبير.

وحملت شركة النفط في صنعاء الأمم المتحدة مسؤولية توقف القطاعات الإنسانية وتفاقم الكارثة والتبعات الإنسانية جراء النقص الحاد في إمدادات الوقود.

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