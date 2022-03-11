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وزير التجارة الداخلية السوري يحدد شرط تغيير آلية بيع الخبز الحالية

وزير التجارة الداخلية السوري يحدد شرط تغيير آلية بيع الخبز الحالية
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم أن بيع الخبز مستمر بالآلية ذاتها إلى حين الانتهاء من ربط أصحاب البطاقات الالكترونية مع معتمد قريب من مكان سكنهم.

العالم - العراق

وأوضح الوزير سالم في بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك أن اختيار أصحاب البطاقات لمعتمدين حالياً يمكن الوزارة من معرفة المناطق التي تحتاج إلى زيادة في عدد المعتمدين للوصول إلى الهدف بألا يضطر أي مواطن إلى الذهاب لمنطقة بعيدة عن منزله أو عمله.

وقال الوزير: “لن يطبق الربط المكاني إلا عندما ينتهي أصحاب البطاقات من تحديد رغباتهم والهدف من الربط تخفيف الازدحام غير المقبول وإيصال الخبز بنوعية جيدة”.

وتتيح وزارة التجارة الداخلية حالياً لأصحاب البطاقات الالكترونية في محافظات دمشق القنيطرة وحماة واللاذقية وطرطوس وحلب اختيار معتمدين حسب مناطق سكنهم.

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وزير التجارة الداخلية السوري يحدد شرط تغيير آلية بيع الخبز الحالية

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