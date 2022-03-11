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بايدن: أمريكا ستلغي العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع روسيا

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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