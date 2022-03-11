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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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بايدن : أمريكا والحلفاء سيعلنون إجراءات مشتركة ضد روسيا اليوم
بايدن: أمريكا تحظر صادرات السلع الفاخرة إلى روسيا
بايدن: أمريكا ستلغي العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع روسيا
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهداف منشآت لأرامكو في جازان وأبها باستخدام 6 طائرات مسيرة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اي عامل خارجي لن يكون له تأثير على ارادتنا المشتركة في المضي باتجاه اتفاق جماعي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: توقف محادثات فيينا بامكانه ان يكون فرصة لحل القضايا العالقة والعودة النهائية
رويترز: بوريل يقول إن فريق الاتحاد الأوروبي سيكون على اتصال مع جميع المشاركين في محادثات فيينا لإنهاء الاتفاق
رويترز: مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل يقول إن النص النهائي جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة
رويترز: بوتين يقول يجب أن نرحب بالمتطوعين الذين يريدون القتال ضد القوات الأوكرانية ونساعدهم على الوصول إلى مناطق القتال
وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية قتلت من المدنيين الأوكرانيين أكثر مما قتلت من الجنود
بايدن: أمريكا ستلغي العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع روسيا
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش
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