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مسؤولة بالصليب الأحمر تطالب العالم بعدم 'الابتعاد' عن اليمن

مسؤولة بالصليب الأحمر تطالب العالم بعدم 'الابتعاد' عن اليمن
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الصليب الأحمر إن العالم يجب ألا يحول انتباهه عن محنة أولئك الذين عاشوا خلال الحرب المستمرة في اليمن، وحث على مواصلة تقديم المساعدات بينما تجتذب حرب أوكرانيا انتباه العالم.

العالم- اليمن

وقالت كاتارينا ريتز، رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن المناقشات مستمرة حول تبادل الأسرى المحتمل في المستقبل بين انصار الله والتحالف السعودي.

وأضافت: "أعتقد أن واجبنا هو الاستجابة بشكل متساو للاحتياجات وبذل قصارى جهدنا. علينا أن نضيف أوكرانيا إلى جميع الأزمات، لكن لا ينبغي لنا أن نتحول"، مشيرة إلى أن "إمدادات القمح سيكون لها تأثير على الإمدادات الغذائية لليمن. آلية التكيف في البلاد محدودة للغاية، وأعتقد أن ذلك سيكون صراعا كبيرا".

وأكدت أن الصليب الأحمر يواصل الوصول إلى الاسرى لدى صنعاء وحكومة هادي، مبينة أن "الحوار بين الطرفين مستمر. المفاوضات لم تتوقف أبدا. أعتقد أنه من المهم أيضا الحفاظ على مشاركة الأطراف على الطاولة".

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