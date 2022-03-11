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بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا

بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

كما أعلن حظر واردات الفودكا والأحجار الكريمة والمنتجات البحرية من روسيا.

وقال البيت الأبيض إن هذا سيحرم روسيا أكثر من مليار دولار من عائدات التصدير.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيستبعدون روسيا من نظام التجارة التبادلي.

وقال بايدن: "سنواصل الضغط على بوتين لحرمان روسيا من القدرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية الرائدة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأكد بايدن أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وأفاد بأنهم سيدافعون عن الديمقراطية في أوكرانيا وسيتصدون لروسيا ولن يسمحوا لها بتقرير مصير العالم عبر الحرب.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تحارب في أوكرانيا ضد روسيا لأن سيؤدي إلى حرب عالمية.

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