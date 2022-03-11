البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار

العالم- اليمن

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي عبر "تويتر" تعليقا على بيان القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة أرامكو السعودية: "صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشئات النفطية للعدو حتى رفع الحصار، وعلى أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من ويلات انقطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي التحشيد للجبهات بالمال والرجال لكسر الحصار باستعادة حقول النفط والغاز، والنصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن اليوم تنفيذ عمليةَ "كسر الحصار الأولى" في الداخل السعودي رداً على تصعيد التحالف السعودي وحصاره.