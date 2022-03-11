الكرملين: انتهاء الصراع مرهون باتخاذ الغرب إجراءات لمعالجة مخاوف روسيا

العالم - خاص بالعالم

ضبابية المشهد في الأزمة الأوكرانية؛ تزيد من صعوبة التكهنات حول مآلات انتهاء الحرب؛ دبلوماسيا أم عسكريا بعد اسبوعين من بدء موسكو عملية عسكرية على أراضي جارتها أوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بإحراز بعض التقدم في محادثات موسكو مع كييف؛ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال بوتين: هناك تحولات إيجابية أكيدة، هذا ما أبلغني به المفاوضون من جانبنا. المفاوضات تجري حاليا بشكل شبه يومي.

بوتين أعلن أيضا خلال اجتماع مع مجلس الامن القومي عن موافقته المبدئية على فكرة جذب ستة عشر الف متطوع من الشرق الاوسط للقتال في أوكرانيا.

واضاف: كل هؤلاء يريدون القدوم لمساعدة الناس الذين يعيشون في دونباس، بمحض إراداتهم وليس من أجل المال، فيجب أن نمنحهم ما يريدون ونساعدهم على الوصول إلى منطقة الصراع.

وعلى الرغم من أن كييف أعلنت في وقت سابق تشكيل كتائب من متطوعين أجانب للانخراط في صفوف قواتها المسلحة؛ اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بنشر مرتزقة في الحرب التي قال إن اوكرانيا وصلت فيها إلى نقطة تحول استراتيجية.

وقال زيلينسكي: إنها حرب مع عدو عنيد جدا.. قرر استخدام مرتزقة ضد مواطنينا. قتلة من سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون كل شيء، كما يفعلون بنا.

زيلينسكي طالب الاتحاد الأوروبي بفعل المزيد من أجل أوكرانيا بعدما استبعد زعماء الدول انضمامها السريع إلى التكتل.

وتابع: يجب بذل جهد أكبر. هذا ليس ما نتوقعه.. يجب أن تتطابق قرارات السياسيين مع مزاج شعوبهم. على المجتمع الدولي زيادة ضغوط العقوبات على روسيا.

لكن الكرملين له وجه نظر أخرى؛ حيث يعتبر أن انتهاء الصراع مرهون باتخاذ الغرب إجراءات لمعالجة مخاوف روسيا التي أثيرت مرارا بشأن مقتل مدنيين في شرق أوكرانيا وتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا.