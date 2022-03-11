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منظمة ADHRB تطالب للإفراج الفوري عن المعتقل البحريني السنكيس

منظمة ADHRB تطالب للإفراج الفوري عن المعتقل البحريني السنكيس
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

في 9 مارس 2022، ألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت البند الثالث خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، ناشدت المنظمة فيها المجلس والمفوض السامي للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الناشط والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس لكي وتسليم لعائلته.

العالم- البحرين

وجاءت المداخلة على الشكل التالي:

سيدي الرئيس،

تودُّ منظمة ِADHRB أن ترحبَ برسالة الادّعاءِ الموجهة من مكاتبِ المقرّرين إلى الحكومةِ البحرينية بشأنِ قضية الناشط والأكاديمي المسجون منذ سنة 2011 والمضرب عن الطعام الدكتور عبدالجليل السنكيس.

في 8 يوليو 2021، بدأ الدكتور السنكيس اضرابَهُ للاحتجاج على مصادرةِ كتابه من قبل الضابط يوسف فخرو. خلال آخرِ 4 سنوات، كان يعمل الدكتور السنكيس على بحث لكتاب حول مواضيع ثقافية وتاريخية لها علاقة بالمجتمع واللهجة البحرينية. إدارة السجن رفضت تسليمَه للعائلة على الرغم من أنّ ضباطاً قاموا بمراجعة الكتاب وأقرّوا أنه غيرُ سياسي. مكتب التظلمات لم يُفصِح بعد عن سببِ استمرار مصادرةِ الكتاب.

بعد استمرار إضرابه لأكثر من 240 يوماً، تزدادُ حالة الدكتور السنكيس الصحية سوءاً بينما ترفضُ السلطاتُ تحقيقَ مطالِبِه، بل أيضاً تمارسُ التضييقَ عليه من خلال منعِه من الاتصالات المرئية مع عائلته. لهذا السبب، يمتنع الدكتورُ السنكيس عن تناولِ الأدوية والمكملاتِ الغذائية.

نظراً للاحتجازِ التعسفي الذي يتعرضُ له الدكتور السنكيس نتيجةََ نشاطِه الحقوقي السّلميّ وتردّي وضعَهُ الصحي وسطَ تجاهل السلطات لمطالبه، تناشدُ منظمتُنا المجلس والمفوض السامي للضغط على البحرين لكي تسلّمَ كتابَه لعائلتِه وتفرج عنه فوراً.

شكراً

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