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الشيخ الخزعلي يوجه دعوة للقوى الشيعية والكردية

الشيخ الخزعلي يوجه دعوة للقوى الشيعية والكردية
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

عبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، بالتطورات السياسية الاخيرة فيما وجه دعوة الى القوى الشيعية والكردية.

العالم - العراق

اليكم نص التغريدة:

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الشيخ الخزعلي يوجه دعوة للقوى الشيعية والكردية