'واتسآب' يطرح ميزة خاصة بنسخة 'الويب'... تجعل المحادثات أكثر أمانا

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ويقوم الامتداد الجديد، الذي يحمل اسم "Code Verify"، بالتحقق من عدم العبث بمحتويات نسخة "الويب" لتطبيق "واتسآب"، وجعل الأمر أكثر صعوبة على أي "هاكر" محتمل يفكر في اختراق البيانات أو خصوصية رسائل "واتسآب" المشفرة من طرف إلى طرف، وفقا لبيان رسمي.

ويأتي طرح امتداد المتصفح الجديد "Code Verify" بعد إطلاق "واتسآب" في العام الماضي ميزة استخدامه على أجهزة متعددة بدلا من الاعتماد على الهاتف الذكي فقط، وهي الخطوة التي ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يصلون إلى خدمة التطبيق من خلال متصفحات الإنترنت، الأمر الذي يمثّل تحديات أمنية جديدة مقارنة بالتطبيق على الهواتف الذكية.

وعقب تنزيل امتداد المتصفح "Code Verify" يقوم أوتوماتيكيا بفحص متصفح الإنترنت الخاص بك باستخدام نظام "إشارات المرور"، ليوضح لك ما إذا كانت هناك أي مشكلات في متصفحك، ويعني اللون الأخضر أن كل شيء على ما يرام، بينما يشير اللون البرتقالي إلى أنك قد تحتاج إلى تحديث صفحتك أو أن لديك امتداد متصفح منفصل يتداخل مع "Code Verify"، أما اللون الأحمر فيشير إلى وجود مشكلة.

وتؤكد شركة "ميتا" أن الامتداد الجديد غير قادر على قراءة رسائل مستخدمي "واتسآب" أو الوصول إليها.

ويتوافر امتداد المتصفح "Code Verify" لمتصفحات "غوغل كروم" و"إيدج"، كما سيتم طرح نسخة منه لمتصفح "فاير فوكس" قريبا، ومن الممكن تحميله عبر موقع "GitHub".