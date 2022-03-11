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الولايات المتحدة تفرض العقوبات الجديدة على نواب روس وشخصيات ذات نفوذ

الولايات المتحدة تفرض العقوبات الجديدة على نواب روس وشخصيات ذات نفوذ
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تاتيانا نافكا زوجة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وأولاده البالغين، و12 نائبا في مجلس الدوما الروسي.

العالم-الامريكيتان

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن العقوبات تفرض على أعضاء في مجلس الدوما الروسي لدورهم في الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وطالت العقوبات أيضا أفراد عائلة دميتري بيسكوف الذي سبق للإدارة الأمريكية أن فرضت عقوبات عليه قبل عدة أيام على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن تاتيانا نافكا الرياضية السابقة وبطلة الألعاب الأولمبية في التزحلق الفني، هي الزوجة الثالثة لدميتري بيسكوف ولهما ابنة ولدت عام 2014.

ولدى دميتري بيسكوف كذلك ابنة و3 أبناء من الزوجتين السابقتين.

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