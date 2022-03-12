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تركمانستان..بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة

تركمانستان..بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

بدأت في تمام الساعة 7.00 (5.00 بتوقيت موسكو) في تركمانستان عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

العالم-اسيا والباسفيك

وفتحت أبوابها أمام الناخبين2577 مركزا من مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما سيجري التصويت في 41 مركز اقتراع تم فتحها في المكاتب الدبلوماسية والقنصلية لتركمانستان في الخارج، وفيها سيستمر التصويت من 7.00 إلى 19.00 بالتوقيت المحلي للدولة التي يقع فيها مركز الاقتراع.

ويتنافس على منصب رئيس الدولة، تسعة مرشحين تم ترشيحهم وفقا للقانون من قبل ثلاثة أحزاب ومجموعة سياسية مسجلة في البلاد.

ولا تحدد تشريعات تركمانستان نسبة مشاركة معينة للناخبين، لذلك سيتم اعتبار الانتخابات سارية مهما كانت نسبة المشاركة فيها.

ووفقا لقانون الانتخابات في هذه الدولة، تقوم لجنة الانتخابات المركزية، في موعد لا يتجاوز اليوم السابع بعد الانتخابات، بتحديد نتائجها، ووضع بروتوكول وإعلان نتائج الانتخابات. وسيفوز المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت.

ويمكن أن يصبح رئيسا لتركمانستان، المواطن الذي ولد على أراضيها، ولا يقل عمره عن 40 عاما، ويتحدث بلغة الدولة، ويقيم ويعمل بشكل دائم في البلاد منذ 15 عاما.

يتم انتخاب رئيس تركمانستان مباشرة من قبل الشعب لمدة سبع سنوات ويتولى منصبه من اللحظة التي يؤدي فيها اليمين. سيتم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد في 19 مارس.

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تركمانستان..بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة

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