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تطورات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ17.. لحظة بلحظة

تطورات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ17.. لحظة بلحظة
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

دوت صفارات الإنذار في معظم المدن الأوكرانية فجر اليوم تحسبا لغارات جوية روسية، وأبرزها العاصمة كييف، ومدن لفيف وخاركيف وتشيركاسي. 

العالم-الأزمة الأوكرانية

وكانت القوات الروسية قد أعادت تنظيم صفوفِها أمس لشن هجومٍ محتمل على كييف، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية قيامَ الجيشِ الروسي بإطلاقِ نيران المدفعية باتجاه العاصمة، واستمرار انتشار الوحدات العسكرية الروسية بالقرب من كييف.

وأظهرت صور أخرى اشتعال النيران في مطار أنتونوف. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنّ القوة الجوية والصاروخية الروسية نفّذتْ ضربات على مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا.

وفيما يلي أهم تطورات العملية سياسيا وميدانيا...

-الدفاعات الأوكرانية تعترض صاروخين في سماء دينبرو وصافرات الإنذار تدوي بلا توقف منذ الصباح

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