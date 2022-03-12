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شاهد.. هل العالم على موعد مع حرب جراثيم جديدة؟

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

حرب الجراثيم تعود الى الواجهة من جديد، بعد تأكيد موسكو ان واشنطن تنفذ برنامجا عسكريا بيولوجيا في اوكرانيا يشمل انتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة ما اثار سجالا روسيا غربيا ساخنا في مجلس الامن الدولي. 

العالم - خاص بالعالم

المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال إن لدى بلاده وثائق تؤكد وجود ثلاثين مختبرا بيولوجيا في اوكرانيا تديرها واشنطن تضم مواد خطيرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا، متهما كييف بمحاولة اخفاء هذه الشبكة بطلب غربي، فيما حذر من ان التهديد البيولوجي سيصل إلى الجميع ولا حدود لمخاطره.

وقال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "روسيا اكتشفت حقائق مروعة تتعلق بتنظيف طارئ من قبل أوكرانيا لآثار برنامج سلاح بيولوجي، هذا البرنامج تنفذه كييف بدعم من وزارة الدفاع الأميركية، تحليل المعطيات التي توصلت إليها روسيا يظهر قدرة مواد خطرة على استهداف فئات عرقية بعينها".

اميركا والدول الغربية الاخرى رفضت ما اعلنته روسيا، بريطانيا اتهمت موسكو بنشر نظريات مؤامرة لتبرير حربها في اوكرانيا، فيما اعتبرت الولايات المتحدة ان موسكو تقوم ببث مزيد من التضليل وقالت انها فقط ساعدت أوكرانيا في تشغيل مرافق صحة عامة تكشف عن أمراض مثل كوفيد- 19.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "إن روسيا طلبت عقد هذه الجلسة من أجل بث المزيد من التضليل. النية من وراء تلك الأكاذيب التي تكررها روسيا واضحة ومقلقة للغاية".

لكن النفي الغربي واتهاماته لروسيا بالتضليل لم يبدو مقنعا، خاصة بعد اعتراف اميركي مسبق بوجود منشآت ابحاث بيولوجية في اوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند: "أوكرانيا لديها منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية، نحن قلقون من أن القوات الروسية يمكن أن تحاول بسط السيطرة عليها، الولايات المتحدة تعمل لهذا السبب مع الأوكرانيين لمنع وقوع أي من هذه المواد البحثية في قبضة القوات الروسية بحال اقترابها".

ياتي هذا في وقت قالت فيه الأمم المتحدة الا علم لديها بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

بدورها اوصت منظمة الصحة العالمية كييف بشدة بتدمير الجراثيم الخطيرة جدا المسببة للمرض في مختبراتها لتجنب تعريض السكان لأي خطر تلوث بسبب الحرب الدائرة في جزء من البلاد.

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