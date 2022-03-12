القوات الروسية على مشارف كييف.. ماذا بعد يا ناتو؟!

العالم - خاص بالعالم

وزارة الدفاع البريطانية قالت إن القوات الجوية والصاروخية الروسية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية ضربات على مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك غرب أوكرانيا، مؤكدة ان الطائرات التعبوية الروسية التي تدعم تقدم القوات البرية الروسية تعتمد بشكل أساسي على ذخائر غبية غير موجهة.

وفي السياق نفسه قالت شركة ماكسر تكنولوجيز الأمريكية، إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت استمرار انتشار وحدات عسكرية روسية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف وتطلق نيران المدفعية بكثافة باتجاه المدينة.

وأظهرت صورة أخرى استمرار اشتعال النيران في مطار أنتونوف شمال غرب كييف، كما شوهد رتل عسكريا روسيا بالقرب من المطار، معززا ببطاريات مدفعية اتخذت مواضع استعدادا لإطلاق النار.

وقال الجيش الاوكراني ان القوات الروسية تركز هجماتها على كييف وماريوبول وشرق أوكرانيا، متهما روسيا بالاستمرار في هجماتها بالصواريخ والقنابل على مدن دنيبرو ولوتسك وإيفانو فرانكيفسك.

وقال عمدة مدينة لوتسك، غربي البلاد، ان الطيران الروسي قصف قاعدة جوية عسكرية ومطارا اخر في مدينة إيفانو فرانكيفسك الجنوبية الغربية.

ومع تحقيق الجيش الروسي تقدما في مدن شرق وجنوب البلاد، بما في ذلك مدينة ماريوبول، حيث الميناء البحري الذي تعرض لقصف شديد، يواصل الطيران الروسي غاراته الجوية في كييف وخاركيف وماريوبول، مستهدفا أهدافا بعيدة عن مناطق القتال الرئيسية، كما طال القصف الروسي دنيبرو، رابع أكبر مدينة في أوكرانيا.

المتحدث باسم الجيش الاوكراني قال ان قواته افقدت 31 كتيبة روسية قدرتها على التحرك داخل اوكرانيا وان قواته تتصدى للقوات الروسية على كافة الجبهات.