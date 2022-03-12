شاهد: امريكا تحارب روسيا ببروباغندا مستعملة في سوريا

العالم - خاص بالعالم

وقال د. حدرج في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان البروباغندا التي تستخدمها الولايات المتحدة في العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا هي نفسها التي استخدمتها عام 2012 في سوريا. وكانت روسيا تبث بالصوت والصورة عمليات المجموعات الارهابية لتفند بها أكاذيب الولايات المتحدة، واليوم أيضاً لوح الرئيس بوتين بأن له الكثير من الاسرار تفضح الولايات المتحدة وحلفاءها الاوروبيين.

وأشار الی تهديد الولايات المتحدة لروسيا وعن ارغامها علی دفع الثمن، قال حدرج ان الولايات المتحدة قالت هذه الاقاويل كثيراً في سوريا ولم تفعل شيئاً فالقوة وموازين القوی هي التي تحكم.

وأكد ان الولايات المتحدة لوكانت تريد التدخل في ملف اوكرانيا لتدخلت تحت أي ذريعة وبغض النظر عن استخدام الكيمياوي أو غيره؛ لكنها تمهد المسرح مجدداً لمزيد من شيطنة الجيش الروسي وعملياته العسكرية.

وكشف المستشار في العلاقات الدولية عن ظهور افلام جديدة تمارسها الخوذ البيضاء تبثها قنوات عربية وغربية ضد العمليات الروسية، وهي افلام تفبركها هذه الجماعة كما اعتادت عليها في سوريا.

وأشار الی ادعاء استهداف مدرسة في اوكرانيا، ما تم تكذيبه علی لسان المندوب الروسي في مجلس الامن؛ مؤكداً ان هذه الكذبة نفس الكذبة التي مارستها الخوذ البيضاء في سوريا.