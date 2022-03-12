شاهد..بالارقام.. اليونسيف تكشف بؤس أطفال اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقالت يونيسف في بيانها، أنه منذ بدا العدوان على اليمن قبل حوالي سبع سنوات، تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من عشرة الف ومئتين طفل موضحة انه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

وشددت المنظمة ان العنف والبؤس والحزن اصبحت أمورا شائعة في اليمن بسبب استمرار العدوان، مؤكدة ان لهذه الحرب عواقب وخيمة على ملايين الأطفال والعائلات.

ولفتت المنظمة المنظمة الدولية، الى ان الحرب ادت الى انهيار في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها في البلاد، فيما يعيش أكثر من 3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات حيث تتفشى الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة، مشيرة الى ان ما يزيد عن 2500 مدرسة في البلاد اصبحت غير صالحة للاستخدام وأشارت الأمم المتحدة في تقديرات سابقة إلى وجود مليوني طفل تقريبا خارج المدارس.

واكدت اليونسيف ان الملايين الاطفال اليمنيين يواجهون خطر المجاعة الحادة، اذا لم يتم اتخاذ خطوة عاجلة لوقف تدهور الاوضاع في هذا البلد مطالبة بوقف الحرب فورا وقالت ان الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش في السلام الذي يستحقون.

وقدّر تقرير لبرنامج المنظمة المتحدة الإنمائي التابع للامم المتحدة، أن العدوان على اليمن تسبب في استشهاد اكثر من377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر اكثرهم من الاطفال والنساء، واشار الى ان المدنيون أكثر من دفع ثمن الحرب والدمار هذا بينما تقدر منظمات يمنية ان الضحايا يتجوزون نصف مليون شخص خلال سبعة اعوام من العدوان.