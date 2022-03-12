السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية عن اعلام الاحتلال: شبان فلسطينيون تمكنوا الليلة الماضية من إحراق برج حراسة لنقطة عسكرية قرب قرية بدرس شمال غربي رام الله

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هل العالم على موعد مع حرب جراثيم جديدة؟

شاهد: امريكا تحارب روسيا ببروباغندا مستعملة في سوريا

وزير النفط: صادراتنا النفطية ازدادت في اصعب ظروف الحظر

شاهد.. القوات الروسية على مشارف كييف.. ماذا بعد يا ناتو؟!

شتان ما بين عام 2013 و 2022!

الخارجية الأمريكية تحذر: الأمريكيون الذين يقاتلون في أوكرانيا يواجهون مخاطر كبيرة