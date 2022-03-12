القوات الروسية تدمر مطار ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني

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جاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال "في صباح يوم 12 مارس/ أذار، هاجم سلاح طويل المدى عالي الدقة منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية. وتم إيقاف المطار العسكري في فاسيلكوفو والمركز الرئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في بروفاري عن العمل".

وأضاف كوناشينكوف: "تواصل القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. في المجموع، تم إصابة 3491 منشأة أثناء العملية، وتم تدمير 123 مركبة جوية بدون طيار، و 1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 115 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و 423 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و 934 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".



كما أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، أنه "خلال الليلة الماضية، أسقط الطيران والدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات بدون طيار في الجو اثنتان منها من طراز "بايراكتور تي بي-2" وواحدة "توتشكا-أو"".