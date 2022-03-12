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الديمقراطي الكردستاني: التفاهمات بين الكتل الشيعية لا تؤثر على التحالف الثلاثي

الديمقراطي الكردستاني: التفاهمات بين الكتل الشيعية لا تؤثر على التحالف الثلاثي
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

استبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق تأثير تقارب الإطار التنسيقي والتيار الصدري على التحالف الثلاثي.

العالم-العراق

وقال النائب عن الحزب محما خليل للعراقية الإخبارية، إن "التفاهمات والحراك الذي شهدته الساحة السياسية مؤخرا لاسيما الاتصالات المتبادلة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وكذلك مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ستسهم في الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة".

وأضاف أن "التقارب الاخير بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لا يؤثر على التحالف الثلاثي"، مرجحا "انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل".

وأكد النائب خليل أن "حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية كبيرة جدا"، مبينا أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يعول على الثلث المعطل".

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