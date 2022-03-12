شاهد: العنصرية بالغرب...العملية العسكرية الروسية تكشف الحقيقة أكثر

العالم - أوروبا

وتداول على مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد اعضاء البرلمان البولندي حيث يعبر في مقابلة مع إحدى القنوات عن فخره لعدم استقبال بلاده حتي لاجئا مسلما واحدا مقابل استقبالهم لمليوني أوكراني، الأمر الذي يكشف وجود حالات التمييز العنصري في الاوساط الغربية تجاه المسلمين.

وقد تبين للمشاهدين من خلال كلام هذا العضو في البرلمان البولندي، مدى العنصرية التي تكمن في باطنه والتمييز الذي يصرون عليه في التعامل مع المسلمين، فإن كان التعامل بنظرة إنسانية فهناك لا فرق بين الأوكرانيين والمسلمين ولكن أذا كان التعامل بنظرة عنصرية فالفرق كثير...