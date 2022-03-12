السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: العنصرية بالغرب...العملية العسكرية الروسية تكشف الحقيقة أكثر

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

يفتخر عضو البرلمان البولندي باستقبال بلاده لمليوني أوكراني وعدم استقبالهم حتى للاجئ مسلم واحد.

العالم - أوروبا

وتداول على مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد اعضاء البرلمان البولندي حيث يعبر في مقابلة مع إحدى القنوات عن فخره لعدم استقبال بلاده حتي لاجئا مسلما واحدا مقابل استقبالهم لمليوني أوكراني، الأمر الذي يكشف وجود حالات التمييز العنصري في الاوساط الغربية تجاه المسلمين.

وقد تبين للمشاهدين من خلال كلام هذا العضو في البرلمان البولندي، مدى العنصرية التي تكمن في باطنه والتمييز الذي يصرون عليه في التعامل مع المسلمين، فإن كان التعامل بنظرة إنسانية فهناك لا فرق بين الأوكرانيين والمسلمين ولكن أذا كان التعامل بنظرة عنصرية فالفرق كثير...

روابط ذات صلة

الدنمارك تكشف عن وجهها القبيح.. ترحيب بالأوكرانيين وإبعاد للسوريين!

بينس يزور الأوكرانيين على الحدود مع بولندا

شاهد: لاجئو اوكرانيا يتجاوزون المليونين، وبولندا استضافت نصفهم

'شاهد' تدعو 'أونروا' للتعاطي بعدالة مع أزمات اللاجئين الفلسطينيين

أوروبا تشهد أكبر عملية لجوء منذ الحرب العالمية الثانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسكو: العقوبات المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية

العنصرية.. وجه قبيح آخر من وجوه الحرب في أوكرانيا!

بالفيديو..ماوراء حجب الإعلام الروسي من قبل الغرب؟

تغريدة مثيرة للسفارة الصينية حول دور امريكا في النزاعات العسكرية

الديمقراطي الكردستاني: التفاهمات بين الكتل الشيعية لا تؤثر على التحالف الثلاثي

الكيان الإسرائيلي يجس نبض لبنان!