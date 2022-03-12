أوروبا وكابوس القطيعة مع روسيا

العالم - ما رأيكم

ويقول خبراء في العلاقات الدولية ان البروباغندا التي تستخدمها الولايات المتحدة في العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا هي نفسها التي استخدمتها عام 2012 في سوريا. وكانت روسيا تبث بالصوت والصورة عمليات المجموعات الارهابية لتفند بها أكاذيب الولايات المتحدة، واليوم أيضاً لوح الرئيس بوتين بأن له الكثير من الاسرار تفضح الولايات المتحدة وحلفاءها الاوروبيين.

ويشير خبراء في العلاقات الدولية الی تهديد الولايات المتحدة لروسيا وعن ارغامها علی دفع الثمن، معتبرين ان الولايات المتحدة قالت هذه الاقاويل كثيراً في سوريا ولم تفعل شيئاً فالقوة وموازين القوی هي التي تحكم.

ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية ان الولايات المتحدة لوكانت تريد التدخل في ملف اوكرانيا لتدخلت تحت أي ذريعة وبغض النظر عن استخدام الكيمياوي أو غيره؛ لكنها تمهد المسرح مجدداً لمزيد من شيطنة الجيش الروسي وعملياته العسكرية.

ويشير خبراء في العلاقات الدولية الی ظهور افلام جديدة تمارسها الخوذ البيضاء تبثها قنوات عربية وغربية ضد العمليات الروسية، وهي افلام تفبركها هذه الجماعة كما اعتادت عليها في سوريا.

ويشير خبراء في العلاقات الدولية الی مزاعم استهداف مدرسة في اوكرانيا، وهي التي فندها المندوب الروسي في مجلس الامن؛ مؤكدين ان هذه الكذبة نفس الكذبة التي مارستها الخوذ البيضاء في سوريا.

ويؤكد دبلوماسيون روس سابقين ان دول الاتحاد الاوروبي تخشی قطع العلاقات مع روسيا لأنه سوف يفرض المزيد من السيطرة الاميركية عليهم.

ويوضح دبلوماسيون روس سابقين ان الولايات المتحدة مستعجلة لانجاز قطع العلاقات الاوروبية الروسية، لكن دول الاتحاد الاوروبي لاسيما اوروبا القديمة التي تتمثل في فرنسا والمانيا والنمسا وغيرها، تعلم ان هذه القطيعة سوف تهدد مصالحها.

ويؤكد دبلوماسيون روس سابقين ان الحصار الاقتصادي يفرض ظروفاً صعبة علی روسيا لكن هذه الظروف مدروسة و روسيا تخطط لاجتيازها وسوف تجازها في القريب العاجل، وحين تجتازها سوف تصبح أقوی من قبل، ولها سوقها في مجال النفط والغاز، فيما سوف تبقی دول الاتحاد الاوروبي بلا حل أمام ازمة الوقود وبحاجة الی روسيا في هذا المجال.

ما رأيكم: