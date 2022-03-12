مقتل 4 إرهابيين بينهم قيادي في "داعش" بضربتين جويتين في كركوك

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيانها أنه "بعملية أمنية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمتابعة وتنسيق خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية في ساعة متأخرة من ليل أمس ضربتين جويتين بواسطة طائرة (F- 16) و(سزنا كرفان) على وكر للإرهابيين في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "الضربتين أسفرتا عن قتل 4 إرهابيين كانوا بداخلها أحدهم قيادي بما يسمى (ولاية كركوك)، وهو المسؤول عن عدد من القناصين".

وأشار إلى أن "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية، وأن الضربات المتوالية كان لها الأثر في تحجيم تواجد هذه الزمرة التي سيكون مصيرها الموت على يد الشجعان في تشكيلاتنا الأمنية الغيورة".