العقوبات، سلاح مستهلك وروسيا جاهزة لدفع الثمن

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال د. عبود في حديث لقناة العالم:"الحروب عادة لها أثمان، والثمن الذي ستدفعه روسيا من تحييد اوكرانيا سيكون في مجال العقوبات والاقتصاد ولن يكون سهلا، لكن الاهداف الروسية علی المستوی الامني والاستراتيجي وعلی مستوی حماية الأمن القومي والمجال الحيوي أهم بكثير من هذا الثمن".

وأكد ان كل هذه العقوبات والصراخ السياسي الغربي، لأنهم يعلمون ان روسيا بإمكانها تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في اوكرانيا.

وأوضح عبود ان سبب لجوء الغرب والناتو الی سلاح العقوبات، هو خشيتهم من مواجهة روسيا مؤكداً ان سلاح العقوبات الغربية، اصبح سلاحاً مستهلكاً علی الصعيد الدولي.

وبيّن ان العقوبات الاميركية والغربية طالت دولاً كروسيا، والصين وايران وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا واستهلكت الدول الغربية انفسها في هذه العقوبات لكن هذه العقوبات لم تؤثر بشكل كبير علی الدول ولم تستطيع الاطاحة بالانظمة ولاحتی تطويعها والمثل الاعلی في هذا المجال، للجمهورية الاسلامية الايرانية.