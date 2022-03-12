بالفيديو.. القوات الروسية تسيطر على مطار أوكراني بعملية إنزال

العالم-روسيا

ونشرت الوزارة هذا الفيديو اليوم السبت، موضحة أنه يظهر "عملية إنزال تكتيكية لوحدات الإنزال الجوي وإحكامها سيطرتها على أحد المطارات في الأراضي الأوكرانية".

وأوضحت الوزارة أن الوحدات المتقدمة هبطت في المطار بواسطة مروحيات وأمنته من جميع الاتجاهات وأمنت إنزال القوات الأساسية المشاركة في العملية بالموقع.

ولفتت الوزارة إلى تزويد العسكريين الروس المشاركين في العملية ليس بأسلحة نارية فقط بل وبمدافع هاون ومنظومات مضادة للدروع.

ووفقا لبيان الوزارة أولت القيادة في تحديد الأهداف خلال العملية اهتماما خاصا إلى تجنيب المدنيين أي ضرر والحفاظ على ممتلكاتهم الموجودة في محيط المطار.

ولم توضح الوزارة اسم المطار وتاريخ العملية.