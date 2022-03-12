شعار نشطاء البحارنة "لا سنية ولا شيعية، كلنا ضد الصهيونية"؟

خاص بالعالم

وكأن رأس النظام الملك البحريني حمد بن عيسى لم يصدق انه طبّع وبشكل علني وعقد اتفاقية العار والخيانة وانشأ السفارة الصهيونية في العاصمة البحرينية المنامة، وارسل الوفود المطبلة في سرب النظام الى كيان العدو الصهيوني، وارخت هذه العلاقة على كافة المستويات.

وحتى الصهاينة لم يصدقوا فمسؤول رايح ومسؤول جاي.. بدءاً من وزير الخارجية يائير لابيد الى وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، حتى وصول نفتالين بينيت رئيس حكومة العدو الصهيوني.

ولكن نشطاء البحريني هذا الاسبوع سلطوا الضوء على موضوع خطير جداً، حيث وصل الاربعاء الماضي، ما يسمى رئيس الاركان في جيش العدو الصهيوني أفيف كوخافي، وعقد اتصالات ولقاءات تحت عناوين كثيرة غير معروفة ويبدو انها امنية، ولكن لم يتوقف الامر عند هذا الامر بلقاء المسؤولين الصهاينة والموساد يلعب ويجول في البحرين، حيث خرجت وزيرة الصحة في البحرين واعلنت بشكل عادي بان يمكن للمواطنين البحارنة ان يذهبوا الى كيان الاحتلال للمعالجة.

نشطاء البحارنة نشروا هاشتغات كثيرة في هذا الموضوع واتخذوا شعار مهم جداً "لا سنية ولا شيعية كلنا ضد الصهيونية" يطبق على ارض البحرين لا اختلاف بين المكونان الرئيسيان في المجتمع البحريني برفض وجود الصهاينة.

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