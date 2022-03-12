وزير النفط الليبي: لسنا قادرين على تعويض النفط الروسي حاليا

العالم – أفريقيا

وبحسب موقع "ليبيا المستقبل"، أضاف عون، ردًا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية: "ليبيا لا يمكن أن تصبح في الوقت الحاضر بديلا للنفط الروسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ربما يتحقق ذلك في غضون خمس أو سبع سنوات".

يُشار إلى أن مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، أعلنت في وقت سابق، تعليق إبرام عقود جديدة لتوريد النفط الخام من روسيا، وذكرت أنها تعتزم استبدال النفط الروسي بإمدادات من السوق الدولية.

واستوردت الشركة في عام 2021 فقط 18٪ من النفط الخام الذي تعالجه من روسيا، وتخطط لتعويض هذا الحجم بمشتريات من السوق الدولية.