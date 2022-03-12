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مصر توقف تصدير الزيوت بأنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر

مصر توقف تصدير الزيوت بأنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم السبت، قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 13 مارس/آذار الجاري، في ضوء ارتفاع أسعار جميع السلع والأغذية في السوق المحلية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا.

العالمأفريقيا

وأشارت الوزيرة إلى صدور القرار بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في إطار خطة الدولة الهادفة إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بصورة كبيرة.

وقبل يومين فقط، أصدرت جامع قراراً بحظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والقمح والدقيق بجميع أنواعه، فضلاً عن المعكرونة بأنواعها لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 11 مارس/آذار الجاري.

وارتفعت أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية في مصر بنسب تصل إلى 50% منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفي مقدمتها رغيف الخبز غير المدعوم الذي قفز سعره من جنيه (0.06 دولار تقريبا) إلى جنيه ونصف جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار القمح والدقيق (الطحين)، وما تبع ذلك من زيادة كبيرة في أسعار المخبوزات والمعجنات والمعكرونة.

كذلك ارتفعت أسعار زيوت الطعام بنحو 5 جنيهات لليتر، بسبب نقص إمدادات المحاصيل الزيتية الموردة من روسيا وأوكرانيا، فيما قفز سعر فول الصويا من 9 آلاف جنيه إلى 14 ألفاً للطن، أي بزيادة نسبتها 55%، على إثر تقلص الإمدادات من منطقة بحر البلطيق إلى الأسواق العالمية.

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مصر توقف تصدير الزيوت بأنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر