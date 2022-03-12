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الجزائر.. بدء التحقيق في اختراق حساب وزارة العدل في ''تويتر''

الجزائر.. بدء التحقيق في اختراق حساب وزارة العدل في ''تويتر''
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت النيابة الجزائرية لدى محكمة بئر مراد رايس أمرا بفتح تحقيق ابتدائي للتحري في تعرض حساب وزارة العدل على"تويتر" للاختراق.

العالم أفريقيا

وأفاد بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر يوم السبت بأنه "على إثر تعرض حساب تويتر الخاص بوزارة العدل يوم الجمعة 11 مارس 2022 لعملية اختراق وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الواقعة".

وأضاف البيان أن مهمة التحقيق أوكلت ''لمصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السبيرانية والمعلوماتية''.

كما أكدت النيابة العامة في بيانها "أنه سيتم إحاطة الرأي العام بنتائج التحريات في حينها".

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