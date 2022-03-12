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السودان ينفي تهريب الذهب إلى روسيا

السودان ينفي تهريب الذهب إلى روسيا
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

نفى وزير المعادن السوداني محمد بشير ابو نمو، تقارير إعلامية أشارت إلى بناء دولة روسيا احتياطها من الذهب السوداني المهرب، واعتبرها اتهامات تروجها جهات غربية بالتزامن مع حملة غربية رافضة لغزو أوكرانيا.

العالم أفريقيا

وبحسب "الاحداث نيوز"، كانت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية قالت في تقرير أعده الصحفي توم كولينز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعد للعقوبات الدولية على روسيا في أعقاب الحرب على أوكرانيا بجني أطنان من الذهب الإفريقي.

ووفق التقرير فإن السودان هي المصدر الرئيسي للذهب، إذ هرّبت روسيا منه مئات الأطنان خلال السنوات الماضية، جزءاً من خطة بناء “روسيا القلعة” ومنع تداعيات العقوبات التي فرضتها الدول الكبرى عليها.

وقال وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو لـ”سودان تربيون” ” أن ما أوردته إحدى الصحف الغربية هي اتهامات ليست لها أساس على الإطلاق، وهي أقرب إلى أماني جهات غربية لإيحاد سند ودعم في هذه الأيام للحملة الغربية ضد روسيا لغزوها لأوكرانيا” وتابع “هو صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل”.

وأفاد ابونمو ” لكشف زيف هذا الادعاء ان تهريب مئات الأطنان وليس العشرات لبناء احتياطي في البنك المركزي الروسي لابد انها تتم من مناجم معروفة ومسجلة من طرف وزارة المعادن السودانية وتعمل بعلمها وتحت رقابتها وبعلم سلطات البلاد”.

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السودان ينفي تهريب الذهب إلى روسيا

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