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مدوّن أمريكي يصوّر جسما غريب المنشأ في سماء كييف الأوكرانية

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

عثر المدون الأمريكي والمتخصص في الصحون الطائرة، سكوث وارينغ، في سماء عاصمة أوكرانيا كييف على جسم مضيء غريب المنشأ.

العالم منوعات

وبحسب موقع" كومسومولسكايا برافدا"، فقد نشر على شبكة الإنترنت فيديو صوّرته إحدى كاميرات الويب يظهر تحليق الجسم الغامض بمسار غريب.

وقال المدوّن إن الفيديو تم تصويره يوم 5 مارس في خضم العملية الروسية الخاصة التي نفذتها القوات الروسية في أوكرانيا ولم تقترب بعد من ضواحي كييف.

ولفت المدوّن الانتباه إلى أن الصحن الطائر يضيء على خلفية سماء الليل وقام بمناورات غريبة حيث حلّق أولا أفقيا، ثم صعد فجأة إلى الأعلى، ثم تعلّق في الجو، ثم انخفض واستمر في التحليق الأفقي.

ويرى، وارينغ أن الجسم المضيء لا يشبه مقاتلة ولا مروحية، لأنه بطيء ليكون مقاتلة وسريع ليكون مروحية. وأضاف أن المقاتلات والمروحيات لا تضيء عادة.

وأعاد المدوّن إلى الأذهان أن صحونا طائرة غالبا ما تزور مناطق تجري فيها عمليات حربية.

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بالفيديو... مدوّن أمريكي يصوّر جسما غريب المنشأ في سماء كييف الأوكرانية

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