الاحتلال وقشة الغريق اقتصاد في تركيا وامن مع البحرين

خاص بالعالم

وتحمل زيارة كوخافي الى المنامة رسائل بان الدول المطبعة انحدرت الى ما دون العلاقات السياسية والاقتصادية. ولكن في مواجهتها خرجت تظاهرات في العديد من المناطق البحرينية تنديدا بالزيارة.

خلال زيارة كوخافي الى المنامة قام رئيس كيان الاحتلال إسحق هرتسوغ، بزيارة الى تركيا في محاولة لاعادة الدفئ للعلاقات بين الجانبين.

واكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، استعداد أنقرة للتعاون مع سلطات الكيان الإسرائيلي في قضايا الامن والطاقة في شرق المتوسط.

وقال ضيف الحلقة من برنامج "البوصلة" الباحث في الشأن الاسرائيلي عصمت منصور: ان زيارة كوخافي للمنامة جاءت لتعزيز التحالف الامني بين الكيان الاسرائيلي والبحرين، مؤكداً ان الاتفاقيات بين الكيان الاسرائيلي والبحرين تأتي بمباركة السعودية.

ولفت منصور، الى ان الاتفاقية الامنية مع البحرين وقعها وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس، ولا داعي لزيارة رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال افيف كوخافي للمنامة.

وحول تأكيد انقرة استعدادها للتعاون مع سلطات الكيان الإسرائيلي، اكد منصور، بان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يبحث عن مصالحه الشخصية، وادعاءاته بدعم القضية الفلسطينية ما هي الا مجرد شعارات.

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