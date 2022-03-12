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السعودية تقول من بين المعدومين الـ 81 هناك 37 سعوديا أعدموا يتهم اغتيال رجال أمن واستهداف مراكز وقوافل للشرطة

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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