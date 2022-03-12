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النظام السعودي يعدم 81 رجلاً بينهم 7 يمنيين وسوري!

النظام السعودي يعدم 81 رجلاً بينهم 7 يمنيين وسوري!
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 رجلاً منهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهما متعلقة بـ"الإرهاب"، معتبرة إياهم "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى"، على حد تعبير السلطات السعودية.

العالم - السعودية

وعادة ما تستخدم السعودية هذه العبارات لوصف الاتهامات التي توجهها لمعارضيها او المتظاهرين الذين يخرجون للمطالبة بالديمقراطية، وفي عام 2016 أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي بسبب خطاباته التي انتقدت حكم آل سعود وتهميشهم أتباع مدرسة أهل البيت في المملكة.

وأشارت الداخلية السعودية، في بيان لها، إلى أن "فئات مجرمة ترتكب عدد من جرائم الخطف والتعذيب (...) وتهريب الأسلحة و (...) إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم "داعش" الإرهابي"، بحسب تعبير البيان.

ولفتت الداخلية، إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية (...) وأن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة"، على حد زعمها.

وتقول منظمات حقوق الانسان ان مثل هذه المحاكمات الجائرة في السعودية تجري في ظروف تفتقر الى أدنى معايير العدالة وحقوق الانسان.

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النظام السعودي يعدم 81 رجلاً بينهم 7 يمنيين وسوري!

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