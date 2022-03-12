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سوريا.. استهداف حاجز عسكري لـ ’قسد’ بريف دير الزور الشرقي

سوريا.. استهداف حاجز عسكري لـ ’قسد’ بريف دير الزور الشرقي
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسلنا باستهداف مسلحين مجهولين اليوم السبت يستقلان دراجة نارية حاجز عسكري تابع لميليشيا "قسد" في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

العالم - سوريا

وأوضح مراسلنا أحمد عرسان ان الهجوم أسفر عن إصابة المدعو "ناظم الحسن الجراد" من بلدة الشحيل إصابة خطيرة وتم نقله إلى مشافي الحسكة.

هذا وقتل مسلح من "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وأصيب آخرون خلال هجوم نفذته الفصائل الشعبية غرب مدينة الرقة في سوريا.

وقالت مصادر محلية لسانا: إن هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذته بعد ظهر اليوم فصائل المقاومة الشعبية استهدف سيارة عسكرية تتبع ل"قسد" على طريق المزارع غرب مدينة الرقة ما أدى إلى مقتل مسلح من "قسد" وإصابة آخرين بجروح وإعطاب السيارة التي كانت تقلهم.

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