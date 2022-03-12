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وقفة قبلية بمأرب تدشيناً لحملة "إعصار اليمن" للتحشيد

وقفة قبلية بمأرب تدشيناً لحملة
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

بدأت مديرية العبدية بمحافظة مأرب، حملة “إعصار اليمن” للتحشيد والاستنفار لمواجهة العدوان، بوقفة قبلية حاشدة.

العالم - الیمن

وفي التدشين أشاد محافظ مأرب علي محمد طعيمان، بمواقف أبناء المديرية في الانتصار لقضايا الوطن والتحشيد للجبهات لمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وأكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز عوامل الصمود والثبات والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

فيما نوه نائب وزير الإرشاد العلامة فؤاد ناجي، بدور أبناء العبدية على مر التاريخ في نصرة الإسلام ومقارعة الطغيان ..لافتا إلى أن العبدية أنجبت قادة عظماء خلدهم التاريخ.

كما ألقيت كلمات من قبل عضو مجلس الشورى محمد بلغيث والشيخ علي الثابتي وعدد من مشايخ العبدية، أكدت أهمية التفاعل مع الحملة واستمرار مساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية من الغزاة والمحتلين.

حضر التدشين أعضاء اللجنة الرئاسية، عضو مجلس الشورى عبد الله نمران ووكيل وزارة النفط ناصر العجي ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرف الكحلاني ورئيس فرع مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة قايد نمران ومدير مديرية العبدية أحمد الثابتي.

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