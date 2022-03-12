شاهد..رسالة عملية كسر الحصار في العمق السعودي الموجعة للرياض

العالم - مراسلون

إلى مرحلة أخرى تقود الوقائعُ الملفَ العسكري اليمني، مع إعلان صنعاء ما أطلقت عليها بمعركة كسر الحصار في العمق السعودي، وتدشين ذلك بعملية نوعية استهدفت خلالها منشآت آرامكو النفطية في عدة مدن سعودية بطائرات مسيرَّة، وتوعدها أيضاً بالمزيد من العمليات رداً على استمرار تحالف العدوان في فرض حصاره على اليمنيين ومنعه وصول المشتقات النفطية.

قال الخبیر العسکری الیمنیي رشاد الوتيري: "نجاح العملية العسكرية يوصل رسالة، بان القوات المسلحة وصلت الى مرحلة عسكرية ونوعية متطورة وبات باستطاعتها ضرب كل الاهداف العسكرية والاقتصادية، الحساسة منها المنابع النفطية والمنشآت النفطية للعدو الذي بات عاجزا عن صد هذه العمليات".

عملية كسر الحصار التي جاءت بعد أيام قليلة، من تظاهرات شعبية شهدتها المدن اليمنية دعت إلى خطوات عسكرية من شأنها ردع العدوان ورفع الحصار، قوبلت كذلك بمباركة واسعة من قبل المؤسسات الرسمية والمكونات الحزبية والقبلية، التي أبدت دعمها الكامل للقوات المسلحة وعملياتها ضد تحالف العدوان ومواجهة تصعيده العسكري وتشديد حصاره، داعية إيّاها إلى تكثيف هجماتها العسكرية.

وقال المتحدث بإسم تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان عارف العامري: "نؤيد ونبارك مثل هذه العمليات ونطالب ابطال الجيش وللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير بالاستمرار في مثل هذه العمليات النوعية التي من شأنها ان ترفع الحصار عن الشعب اليمني".

وتعكس هذه العملية بحسب كثيرين مدى جاهزية القوات اليمنية وتطور قدراتها، كما أنها رسالة تتجاوز الرياض إلى واشنطن لتزامنها مع الأزمة العالمية الحالية للطاقة، ففي حين تضغط أمريكا على السعودية لرفع إنتاج النفط، تهدد صنعاء بإمكانية تعطيل المنشآت النفطيةالسعودية ورفع وتيرة الهجمات التي تطالها.

وتؤكد صنعاء أن قواتها في حالة تأهب دائم للرد على استمرار التحالف السعودي في حصار اليمنيين، والمواجهةِ بكافة السبل المتاحة لكل ممارساته اللاإنسانية المسكوت عنها من قبل المنظمة الأممية.

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