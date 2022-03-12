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أ ف ب: الرئاسة الفرنسية ترفض اتهامات موسكو لكييف بانتهاك القانون الانساني وتعتبرها "اكاذيب"

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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